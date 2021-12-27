На Україну насуваються хуртовини й мороз, - синоптик Наталка Діденко

Про це вона повідомила у telegram.

Сильні снігопади йдуть в Україну.

Завтра, 28 грудня, у центральних областях областях очікуються найскладніші погодні умови - сильний сніг, хуртовини, снігові замети.

Виривається до нас у вівторок південний циклон.

Також негода торкнеться західних областей (окрім Закарпаття, Волині та Рівненщини), Сходу України та Півдня.

У південній частині, де очікується висока температура повітря, буде мокрий сніг та дощ.

У північних областях сніг ймовірний, але ось чи доскаче циклон чи обмежиться невеликим снігом чи щільною хмарністю - питання.

На дорогах залишається ожеледиця.

Морози в Україні домінуватимуть, лише на Півдні очікується плюсова температура повітря.

У Києві завтра - хмарна погода, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин. Циклон вкупі із бурхливою катавасією піде південніше столиці.

Морози поки втримуються, вночі в Києві -8…-10°C, вдень близько -5°C.

31 грудня - 1 січня очікується відлига і висока, з "плюсами", температура повітря, часом дощ та мокрий сніг.



