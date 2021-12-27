На Україну насуваються хуртовини й мороз, - синоптик Наталка Діденко
В Україні 28 грудня очікуються сильні снігопади, дощ і мороз
Про це вона повідомила у telegram.
Сильні снігопади йдуть в Україну.
Завтра, 28 грудня, у центральних областях областях очікуються найскладніші погодні умови - сильний сніг, хуртовини, снігові замети.
Виривається до нас у вівторок південний циклон.
Також негода торкнеться західних областей (окрім Закарпаття, Волині та Рівненщини), Сходу України та Півдня.
У південній частині, де очікується висока температура повітря, буде мокрий сніг та дощ.
У північних областях сніг ймовірний, але ось чи доскаче циклон чи обмежиться невеликим снігом чи щільною хмарністю - питання.
На дорогах залишається ожеледиця.
Морози в Україні домінуватимуть, лише на Півдні очікується плюсова температура повітря.
У Києві завтра - хмарна погода, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин. Циклон вкупі із бурхливою катавасією піде південніше столиці.
Морози поки втримуються, вночі в Києві -8…-10°C, вдень близько -5°C.
31 грудня - 1 січня очікується відлига і висока, з "плюсами", температура повітря, часом дощ та мокрий сніг.
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