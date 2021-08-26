На упаковки рідин для електронних сигарет нанесуть акцизні марки: Кабмін підтримав постанову

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 26 серпня, передає Еспресо.TV.

Так, уряд підтримав постанову "Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах".

У пояснювальній записці до постанови зазначається, що Податковий кодекс України передбачає, що рідини, які використовуються в електронних сигаретах, маркуються марками акцизного податку шляхом наклеювання на ємність з рідиною.

У свою чергу, Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку, затверджене постановою Кабміну ще у 2010 році, передбачало, що марки наносяться на картриджі, заправні контейнери та інші ємності для рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Відтепер, постанова має привести норми Положення у відповідність до Податкового кодексу.

Документом дозволяється наносити марки акцизного податку на упаковку рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

При цьому строк отримання марок акцизного податку не повинен перевищувати трьох днів після того, як виробник подав документи на їх одержання.

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