Про це повідомляє Politico.

Інспекція з охорони здоров’я та опіки за молоддю повідомила про смерть немовляти у притулку в селі Тер-Апель на сході країни, розміщеному у спортзалі. Однак, у повідомленні зазначили, що не мають повної інформації про смерть дитини.

Цей випадок викликав реакцію у голландських політиків. Держсекретаря Еріка ван дер Бурга, відповідального за питання притулків та міграції, закликали написати листа для з’ясування обставин смерті немовляти. А член соціалістичної партії Джаспер ван Дейк навіть подав запит на парламентські дебати.

Голландська рада у справах біженців подала до суду на уряді через умови у центрах прийому. Зокрема, вони стверджують, що притулки непридатні для проживання та не мають найпростіших умов для життя. Розгляд позову відбудеться в окружному суді Гааги 15 вересня.

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