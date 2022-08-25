На уряд Нідерландів подали до суду через смерть немовляти у притулку для біженців
Органи охорони здоров’я Нідерландів розслідують смерть тримісячного немовляти у спортзалі, який слугує притулком для біженців
Про це повідомляє Politico.
Інспекція з охорони здоров’я та опіки за молоддю повідомила про смерть немовляти у притулку в селі Тер-Апель на сході країни, розміщеному у спортзалі. Однак, у повідомленні зазначили, що не мають повної інформації про смерть дитини.
Цей випадок викликав реакцію у голландських політиків. Держсекретаря Еріка ван дер Бурга, відповідального за питання притулків та міграції, закликали написати листа для з’ясування обставин смерті немовляти. А член соціалістичної партії Джаспер ван Дейк навіть подав запит на парламентські дебати.
Голландська рада у справах біженців подала до суду на уряді через умови у центрах прийому. Зокрема, вони стверджують, що притулки непридатні для проживання та не мають найпростіших умов для життя. Розгляд позову відбудеться в окружному суді Гааги 15 вересня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе