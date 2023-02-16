На узбережжі Одещини виявили і знищили морську міну
Вибухотехніки знешкодили морську міну, яку винесло до берегів Одещини після кількаденного шторму
Про це повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
Після шторму, який вирував у морі кілька днів поспіль, до берегів Одещини винесло міну, зірвану з кріплення. Як пояснили в ОК "Південь", небезпека ситуації полягала в тому, що міна внаслідок безпосереднього контакту з поверхнею, перекидання хвилями й деформації контактних вибухачів могла в будь-який момент раптово здетонувати.
Спеціальна група розмінування угруповання різнорідних сил ВМС ЗС України обстежила міну. З’ясувавши, що її подальше транспортування небезпечне і вона підлягає знищенню на місці, вирішили оперативно знешкодити небезпечну знахідку шляхом контрольованого підриву.
Рятувальники нагадують, що в разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна наближатися до них, торкатися їх або намагатися самостійно переміщувати чи знешкоджувати. Потрібно негайно повідомити відповідні служби.
- 13 лютого в Батумі на березі Чорного морі вибухнула міна, яку принесло водою
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе