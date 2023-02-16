На узбережжі Одещини виявили і знищили морську міну

Про це повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Після шторму, який вирував у морі кілька днів поспіль, до берегів Одещини винесло міну, зірвану з кріплення. Як пояснили в ОК "Південь", небезпека ситуації полягала в тому, що міна внаслідок безпосереднього контакту з поверхнею, перекидання хвилями й деформації контактних вибухачів могла в будь-який момент раптово здетонувати.

Спеціальна група розмінування угруповання різнорідних сил ВМС ЗС України обстежила міну. З’ясувавши, що її подальше транспортування небезпечне і вона підлягає знищенню на місці, вирішили оперативно знешкодити небезпечну знахідку шляхом контрольованого підриву.

Рятувальники нагадують, що в разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна наближатися до них, торкатися їх або намагатися самостійно переміщувати чи знешкоджувати. Потрібно негайно повідомити відповідні служби.