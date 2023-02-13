У Батумі біля берега вибухнула морська міна
У Батумі на березі Чорного морі вибухнула міна, яку принесло водою
Про це повідомив грузинський телеканал "Руставі-2".
За інформацією телеканалу, вибух стався у морі приблизно за 25 метрів від берега. Очевидці почули звук вибуху і навіть зняли інцидент на відео.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав та не було завдано матеріальних пошкоджень, стверджує телеканал. Про походження міни не повідомляється.
На місце прибули представники міністерства внутрішніх справ Грузії.
Також про це повідомляють місцеві telegram-канали.
- 27 грудня на Миколаївщині поблизу Коблевого до берега прибилася морська міна російських загарбників, яка згодом вибухнула.
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