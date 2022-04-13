На вебсторінці ДСНС запрацювала інтерактивна мапа місць виявлення вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє МВС України.



Зокрема стало відомо, що відтепер громадяни можуть щоденно відстежувати детальну динаміку робіт по розмінуванню районів за посиланням https://bit.ly/3vclOx3.

Для перегляду доступні кількість виїздів, площа розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів в розрізі регіонів.



Крім того МВС України нагадує, що громадяни можуть подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів та відстежувати статус її виконання через сторінку з інтерактивною мапою на сайті https://bit.ly/3jQUBuJ або за номером 101.



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