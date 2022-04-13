На вебсторінці ДСНС запрацювала інтерактивна мапа місць виявлення вибухонебезпечних предметів
На офіційній вебсторінці ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок
Про це повідомляє МВС України.
Зокрема стало відомо, що відтепер громадяни можуть щоденно відстежувати детальну динаміку робіт по розмінуванню районів за посиланням https://bit.ly/3vclOx3.
Для перегляду доступні кількість виїздів, площа розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів в розрізі регіонів.
Крім того МВС України нагадує, що громадяни можуть подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів та відстежувати статус її виконання через сторінку з інтерактивною мапою на сайті https://bit.ly/3jQUBuJ або за номером 101.
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