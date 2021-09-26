На відпочинку з Шойгу в Сибіру Путін виглядав збентеженим та спирався на палицю

Подробиці розповідає Еспресо.TV.



Як зазначається в короткому супровідному тексті, поїздка Путіна тривала "кілька днів" й мала місце на початку вересня. Як і раніше, його супроводжував міністр оборони Росії Сергій Шойгу.



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Вони традиційно ловили рибу й споглядали гірські краєвиди Сибіру.











При цьому на деяких фото Путін виглядає сторожким й збентеженим, а на двох світлинах спирається на костур.



У навколокремлівських колах, нагадаємо, ширяться чутки про різке погіршення здоров'я президента РФ.

За оцінкою багатьох політологів, в Кремлі точиться неприхована боротьба за президентську посаду після відходу Путіна.

Кожне з бюрократичних угруповань має свого претендента й родинний клан Путіна не є винятком.

При цьому чинний глава російської держави здебільшого спирається на військове відомство та особисто на Шойгу, котрому протидіють спецслужбісти на чолі з Миколою Патрушевим.