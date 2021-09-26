На відпочинку з Шойгу в Сибіру Путін виглядав збентеженим та спирався на палицю
Пресслужба російського президента Володимира Путіна сьогодні, 26 вересня 2021 року, виклала в загальний доступ світлини з його відпустки на території Сибірського федерального округу
Подробиці розповідає Еспресо.TV.
Як зазначається в короткому супровідному тексті, поїздка Путіна тривала "кілька днів" й мала місце на початку вересня. Як і раніше, його супроводжував міністр оборони Росії Сергій Шойгу.
Читайте і дивіться також: Новий Берія після Зінічева прибере Золотова й Дюміна, а потім і Путіна, - Піонтковський
Вони традиційно ловили рибу й споглядали гірські краєвиди Сибіру.
При цьому на деяких фото Путін виглядає сторожким й збентеженим, а на двох світлинах спирається на костур.
У навколокремлівських колах, нагадаємо, ширяться чутки про різке погіршення здоров'я президента РФ.
- За оцінкою багатьох політологів, в Кремлі точиться неприхована боротьба за президентську посаду після відходу Путіна.
- Кожне з бюрократичних угруповань має свого претендента й родинний клан Путіна не є винятком.
- При цьому чинний глава російської держави здебільшого спирається на військове відомство та особисто на Шойгу, котрому протидіють спецслужбісти на чолі з Миколою Патрушевим.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.06Продаж 31.46
- Актуальне
- Важливе