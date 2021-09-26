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На відпочинку з Шойгу в Сибіру Путін виглядав збентеженим та спирався на палицю

26 вересня, 2021 неділя
14:50
Світ

Пресслужба російського президента Володимира Путіна сьогодні, 26 вересня 2021 року, виклала в загальний доступ світлини з його відпустки на території Сибірського федерального округу

Подробиці розповідає Еспресо.TV.

Як зазначається в короткому супровідному тексті, поїздка Путіна тривала "кілька днів" й мала місце на початку вересня. Як і раніше, його супроводжував міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

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Вони традиційно ловили рибу й споглядали гірські краєвиди Сибіру.





При цьому на деяких фото Путін виглядає сторожким й збентеженим, а на двох світлинах спирається на костур.

У навколокремлівських колах, нагадаємо, ширяться чутки про різке погіршення здоров'я президента РФ.

  • За оцінкою багатьох політологів, в Кремлі точиться неприхована боротьба за президентську посаду після відходу Путіна.
  • Кожне з бюрократичних угруповань має свого претендента й родинний клан Путіна не є винятком.
  • При цьому чинний глава російської держави здебільшого спирається на військове відомство та особисто на Шойгу, котрому протидіють спецслужбісти на чолі з Миколою Патрушевим.


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Володимир Путін
Сибір
Сергій Шойгу
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