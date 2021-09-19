Новий Берія після Зінічева прибере Золотова й Дюміна, а потім і Путіна, - Піонтковський

З такою заявою політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) виступив в етері щотижневої програми Антона Борковського "Студія Захід" на Еспресо.TV.



Як наголосив гість програми, ситуація у владній верхівці Росії йому наразі нагадує політичне протистояння зими 1952 - 1953 року, що закінчилося усуненням Сталіна.



На думку Піонтковського, смерть Йосипа Сталіна носила насильницький характер й була викликана його бажанням розпочати світову війну проти Заходу. Але змовники на чолі з Лаврентієм Берією, усвідомлюючи катастрофічність наслідків подібного кроку, усунули диктатора.



Точно такі події розгортаються знову. Тепер вже покійний міністр надзвичайних ситуацій РФ Зінічев, який ніби впав зі скелі й розбився на смерть, загинув не випадково, впевнений Андрій Піонтковський.



Євген Зінічев поряд з такими фігурами як командир Росгвардії Віктор Золотов, ексгубернатор Тульської області Олексій Дюмін (Зінічев теж свого часу очолював область, але Калінінградську), додав Піонтковський, вважався одним з трьох найбільш імовірних кандидатів в наступники Путіна на посаді президента.



Особливими інтелектуальними та іншими здібностями ці особи не володіють, але Путін їм безмежно довіряв та продовжує довіряти, адже вони є його колишніми охоронцями.



Зінічев вже мертвий, тож тепер слід "спостерігати за Золотовим і Дюміним", сказав Андрій Піонтковський.



Разом з тим, усуває потрібних Путіну політичних гравців не один якийсь впливовий російський політик, а, як висловився аналітик, "колективний Берія". Невдовзі ними буде фізично знищено й самого Володимира Путіна, адже його курс на продовження загострення стосунків з Україною та Заходом, звернув увагу Піонтковський, безпосередньо загрожує їхнім інвестованим в економіку Америки та Європи колосальним капіталам. Ці кошти можуть бути заморожено під час впровадження наступних міжнародних санкцій.

