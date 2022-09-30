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На вихідних у деяких областях України температура сягатиме 27 градусів: прогноз від Наталки Діденко

30 вересня, 2022 п'ятниця
15:39
Суспільство Наталка Діденко

У суботу, 1 жовтня, у більшості областей України очікується тепла погода. Також може дощити

Про це в телеграмі написала синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.

"У суботу, 1-го жовтня, практично повсюди пануватиме тепла погода з температурою повітря вдень +18+23 градуси, на півдні України +20+27 градусів, у західних областях +13+18 градусів", - написала Діденко.

Вона додала, що у східній та західних областях України може дощити. Також дощі можуть підійти й до Житомирщини, а також зачеплять Луганщину.

У Києві в суботу триматиметься висока температура - до +19 градусів, день буде теплим і сухим. Надвечір може з'явитися дощ.

"У неділю погода зміниться - побільшає дощів, посилиться вітер та знизиться температура повітря", - попередила Наталка Діденко.

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