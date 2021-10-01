На вихідних українців очікують заморозки й сильний вітер, - Наталка Діденко
В Україні 2-3 жовтня очікуються сильний вітер, сонце, заморозки та ранкові тумани
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
"Заморозки - ось яке зараз найцікавіше метеорологічне явище. А тому важливо знати, чи вкриє хмарами вночі небо чи не вкриє", - повідомила вона.
У нас хмарність - над західною частиною, а, отже, й заморозки там найменш вірогідні.
Моря, які українські, ще теплі після літа. Вони повільно охолоджуються, тому прибережні райони також уникатимуть заморозків.
Більша частина України все ж підмерзатиме вночі через заморозки на ґрунті, а подекуди й у повітрі.
Вдень в Україні максимально очікується +11°C…+16°C, а в західних областях +14°C…+18°C.
І до цих, загалом дружніх градусів, приєднається підвищений атмосферний тиск, суха погода, сонце та ранкові тумани.
Трохи дискомфорту додасть сильний вітер на Заході України, в Криму, Приазов'ї та на Луганщині.
"Кияни! У суботу-неділю дощу не буде", - зазначила синоптик.
Вдень передбачаються +15°C. Вночі буде не так симпатично, кусатимуться +1°C…+4°C і ще й заморозки.
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