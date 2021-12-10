На вихідних в Україні очікується мокрий сніг та штормовий вітер, - синоптик Наталка Діденко
У вихідні 11-12 грудня в Україні очікується рвучкий вітер та мокрий сніг, температура сягатиме +4°C…+9°C
Про це повідомила у Facebook синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.
Холоднішою погода буде в західних областях: від -2°C до +3°C. У неділю стане холодніше у східній частині України.
Територія України перебуватиме у вологій повітряній масі. Очікуються періодично мокрий сніг та дощ, залежно від температури повітря. На сході ймовірність опадів найменша, проте вологість посилюватимуть тумани.
Вихідними південно-східний вітер буде рвучким, сильним, часом до штормових поривів.
У Києві вихідні 11-12 грудня будуть теплими та вітряними.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.91
Купівля 26.91Продаж 27.16
-
EUR
Купівля 30.31Продаж 30.72
- Актуальне
- Важливе