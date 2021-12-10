На вихідних в Україні очікується мокрий сніг та штормовий вітер, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила у Facebook синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.



Холоднішою погода буде в західних областях: від -2°C до +3°C. У неділю стане холодніше у східній частині України.



Територія України перебуватиме у вологій повітряній масі. Очікуються періодично мокрий сніг та дощ, залежно від температури повітря. На сході ймовірність опадів найменша, проте вологість посилюватимуть тумани.



Вихідними південно-східний вітер буде рвучким, сильним, часом до штормових поривів.



У Києві вихідні 11-12 грудня будуть теплими та вітряними.





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