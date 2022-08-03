На виході з Дунаю в Чорному морі підірвався плавучий кран
Плавучий кран підірвався на невідомому пристрої під час виходу в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай
Про це повідомили у звіті ОК "Південь".
"На виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої. Силами екіпажу була організована боротьба за живучість. Пошкодження не критичні, постраждалих нема. За допомогою портового штовхача кран повернено до пункту основного базування", - йдеться у звіті.
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