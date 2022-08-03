Про це повідомили у звіті ОК "Південь".

"На виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої. Силами екіпажу була організована боротьба за живучість. Пошкодження не критичні, постраждалих нема. За допомогою портового штовхача кран повернено до пункту основного базування", - йдеться у звіті.

На Херсонщині українські сили за день, 2 серпня, знищили 2 склади та базу російських окупантів.

Російський агресор розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку.

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