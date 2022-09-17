На віллі Кисельова в окупованому Криму невідомий спалив автомобілі

Про це повідомили на сайті "КримРеалії".

"Сьогодні близько 3 години ночі до поліції Феодосії надійшла інформація про спалах двох транспортних засобів у Коктебелі. Співробітники поліції з'ясовують усі обставини. Опитуються очевидці та можливі свідки. Слідчим підрозділом ОМВС Росії у м. Феодосії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 167 КК РФ (Умисні знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу). Проводяться заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину", – заявили у російській поліції.

Низка telegram-каналів прокоментувала підпал, оприлюднивши відповідні відео та фото докази. Зокрема російський telegram-канал "Осторожно, новости" оприлюднив кадри, на яких видно чоловіка, котрий старанно приховував свою особу.

Невідомий одягнений у толстовку з каптуром (його обличчя закриває медична маска, а на ногах бахіли) потрапляє на територію, підпалює позашляховик Land Rover та гольф-кар, а потім залишає місце злочину. На передньому плані можна побачити авто з логотипом Cock t'est Belle – це службовий автомобіль виноробні.

Инший telegram-канал Ateo Breaking опублікував світлину підпаленого автомобіля та гольф-кару.

16 вересня в окупованому Сімферополі невідомі облили червоною фарбою мурал із зображенням російського окупанта.

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