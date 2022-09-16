У Криму облили червоною фарбою мурал з окупантом

Про це написав "глава" Сімферополя Михайло Афанасьєв у Telegram.

Мурал розміщений на будівлі "пошти Криму". На ньому солдат стоїть на тлі прапора РФ з автомат в руках, а над ним зображена Z-символіка.

"Ситуація під контролем. Мурал буде приведений в первинний вигляд, винні будуть знайдені й покарані", - написав гауляйтер Сімферополя.

15 вересня кримський гауляйтер Аксьонов підтримав Кадирова й обіцяє "батальйони добровольців" для війни з Україною.

Того ж дня у Криму було неспокійно: в Євпаторії спрацювала ППО, а в Армянську вибух.

РФ готує для гарматного м'яса курсантів з Криму.