У Криму облили червоною фарбою мурал з окупантом
В окупованому Сімферополі невідомі облили червоною фарбою мурал із зображенням російського окупанта
Про це написав "глава" Сімферополя Михайло Афанасьєв у Telegram.
Мурал розміщений на будівлі "пошти Криму". На ньому солдат стоїть на тлі прапора РФ з автомат в руках, а над ним зображена Z-символіка.
"Ситуація під контролем. Мурал буде приведений в первинний вигляд, винні будуть знайдені й покарані", - написав гауляйтер Сімферополя.
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