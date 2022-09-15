Кримський гауляйтер Аксьонов підтримав Кадирова й обіцяє "батальйони добровольців" для війни з Україною
"Голова" окупованого півострова заявив, що на півострові формують "два батальйони добровольців" для участі у війні Росії проти України
Про це Аксьонов написав у Telegram.
Його допис є відповіддю на заклик голови Чечні Рамзана Кадирова "навчити й укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців" у кожному регіоні Росії для виряджання в Україну.
"Крим уже виставив понад 1200 добровольців і формує ще два батальйони. Ми повністю забезпечуємо їх екіпіруванням, засобами захисту, зв’язку та розвідки", – написав Аксьонов.
"Усі завдання спеціальної воєнної операції будуть виконані. І кожен з нас на своєму місці зробить внесок у нашу спільну справу", - написав Аксьонов.
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