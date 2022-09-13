Про це повідомляють у телеграмі руху "Жовта стрічка".

На листівках можна побачити заклики до росіян тікати, а також пропозиції піймати так званого прем'єр-міністра АР Крим Сергія Аксьонова.

Також активісти "Жовтої стрічки" нагадали, що півостровом почали поширюватися "Кримські бойові чайки" - провід опору окупації, який чине супротив та чекає на деокупацію Криму

"Нашими листівками ми постійно нагадуємо русні, що Крим — це Україна! Наш український спротив росте, у рашистів немає шансу!" - наголосили в повідомленні.

"Кримські бойові чайки — кожен вільний українець в Криму, тому у рашистів немає шансів. Листівки — це тільки початок, далі буде цікавіше.... Нам відомо набагато більше, ніж знають самі окупанти", - поділилися з Еспресо Бойові чайки Криму.

Раніше активісти "Жовтої стрічки" розклеювали листівки із закликами не ходити на "референдум" у тимчасово окупованому Херсоні.