"Сезон кримської бавовни настав, біжи, москаль": у містах тимчасово окупованого Криму з'явилися нові проукраїнські листівки
У тимчасово окупованих Сімферополі та Ялті активісти "Жовтої стрічки" поширили нові листівки, які нагадують окупаційній владі, що Крим - це Україна
Про це повідомляють у телеграмі руху "Жовта стрічка".
На листівках можна побачити заклики до росіян тікати, а також пропозиції піймати так званого прем'єр-міністра АР Крим Сергія Аксьонова.
Також активісти "Жовтої стрічки" нагадали, що півостровом почали поширюватися "Кримські бойові чайки" - провід опору окупації, який чине супротив та чекає на деокупацію Криму
"Нашими листівками ми постійно нагадуємо русні, що Крим — це Україна! Наш український спротив росте, у рашистів немає шансу!" - наголосили в повідомленні.
"Кримські бойові чайки — кожен вільний українець в Криму, тому у рашистів немає шансів. Листівки — це тільки початок, далі буде цікавіше.... Нам відомо набагато більше, ніж знають самі окупанти", - поділилися з Еспресо Бойові чайки Криму.
- Раніше активісти "Жовтої стрічки" розклеювали листівки із закликами не ходити на "референдум" у тимчасово окупованому Херсоні.
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