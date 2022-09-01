Не отримувати паспорт РФ і не ходити на "референдум": активісти "Жовтої стрічки" в Херсоні розклеїли нові листівки-застереження
В окупованому Херсоні активісти "Жовтої стрічки" розклеїли листівки "Херсон - це Україна!" та застереження не ходити на "референдум" і не отримувати паспорти РФ
Про це вони повідомили в телеграмі.
"І знову Херсон. Що б не казав Кірюша Стремоусов, Херсон - це Україна! Херсонці продовжують боротись проти рашистів. Наші активісти розклеїли чергові листівки, які застерігають херсонців від отримання паспорта РФ, а також закликають не брати участь в жодних опитуваннях щодо референдуму", - наголосили активісти.
Також вони зауважили, що на проспекті 200-річчя Херсона 41А, біля відділення російського Промсвязьбанку, залишили листівки з нагадуванням, що Херсон - це Україна.
- 27 серпня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що "референдуми" на окупованих територіях України можуть не відбутися через партизанів і розкол серед загарбників.
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