У Криму неспокійно: в Євпаторії спрацювала ППО, а в Армянську вибух, - ЗМІ

Про це пишуть кримські телеграм-канали, повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, телеграм-канал "НП Крим Євпаторія | Джанкой | Феодосія" опублікував відео, на якому, ймовірно, над Євпаторією, знято характерний для ракет систем ППО слід у небі. Також телеграм-канал "Кримський вітер" опублікував фото з слідом у небі.

Крім того, телеграм-канал "Кримський вітер" опублікував фото, на якому видно хмару диму в Армянську, а телеграм-канал "Підслухано Красноперекопськ-Армянськ" повідомив, що цей вибух нібито пов’язаний із "розмінуванням у Херсонській області".

Міністерство оборони Росії і підконтрольна Росії влада Криму ситуацію поки не коментує.

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