На Вінниччині сталася ДТП з перекиданням “швидкої”: є постраждалі

Про це передає пресслужба поліції.

“13 липня поблизу смт Оратів автомобіль швидкої допомоги з’їхав в кювет та перекинувся. У результаті аварії водій та двоє пасажирів госпіталізовані до лікарні”, - йдеться в повідомленні.

Аварія сталась близько 15:00 години.

За кермом медичного транспорту перебував 55 - річний мешканець Оратівської територіальної громади.

За попередньою інформацією слідства, водій транспортного засобу, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся.

Внаслідок автопригоди кермувальник та двоє медичних працівників, віком 40 та 56 років, які перебували в салоні автівки, доставлені до лікарні.

Водій освідуваний, він тверезий. Обставини та причини аварії з’ясовують слідчі.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.





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