На війні в Україні ліквідували російського генерала Володимира Завадського
У вівторок, 28 листопада, на війні в Україні загинув російський заступник командира 14-го армійського корпусу РФ генерал-майор Володимир Завадський
Про це повідомляє "Новини Донбасу" та офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Зазначається, що російський окупант підірвався на міні 28 листопада о 14:30.
Також його ліквідацію на своїй сторінці у "ВКонтакті" підтвердила російська Міжрегіональна громадська організація випускників Московського вищого військового командного училища ім. Верховної Ради РРФСР "Кремль". Завадський був випускником цього військового училища.
Фото: Скрін. Новини Донбасу
Довідка. Володимир Завадський був командувачем Таманської дивізії. Під час повномасштабного вторгнення в Україну він планував та проводив окупаційні операції в Харківській області. Він обіймав посаду заступника командира 14-го армійського корпусу.
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