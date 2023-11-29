На війні в Україні ліквідували російського генерала Володимира Завадського

Про це повідомляє "Новини Донбасу" та офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Зазначається, що російський окупант підірвався на міні 28 листопада о 14:30.

Також його ліквідацію на своїй сторінці у "ВКонтакті" підтвердила російська Міжрегіональна громадська організація випускників Московського вищого військового командного училища ім. Верховної Ради РРФСР "Кремль". Завадський був випускником цього військового училища.

Фото: Скрін. Новини Донбасу

Довідка. Володимир Завадський був командувачем Таманської дивізії. Під час повномасштабного вторгнення в Україну він планував та проводив окупаційні операції в Харківській області. Він обіймав посаду заступника командира 14-го армійського корпусу.