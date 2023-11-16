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У РФ виявили мертвими екскомандувача 6-ї армії ВПС і його дружину, - росЗМІ

16 листопада, 2023 четвер
13:01
Світ екс-командувач 6-ї армії ВПС та ППО РФ Володимир Свиридов

У Росії знайшли мертвими у будинку екскомандувача 6 армії ВПС та ППО РФ Володимира Свиридова та його дружину. Тіла виявили через тиждень після смерті

Про це повідомляє тг-канал BAZA та РІА Новини.

За попередніми даними, ознак насильницької смерті на тілах загиблих немає.

Зазначається, що тіла 68-річного Свиридова та 72-річної дружини були знайдені вдень 15 листопада у їхньому будинку в селищі Аджієвському. За попередньою інформацією, подружжя загинуло близько тижня тому.

"Співробітники газової служби вже провели виміри та перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено. Що стало причиною загибелі Володимира та Тетяни Свиридових, наразі невідомо", - зазначають в повідомленні.

Довідка. Генерал-лейтенант авіації Володимир Свиридов командував 6 армією ВПС та ППО рф з 2005 по 2009 роки.

  • 9 листопада у віці 40 років помер заступник директора Роскосмосу з економіки та управління Максим Овчинніков.
Росія
російська армія
Війна з Росією
Вбиті росіяни
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