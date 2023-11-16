У РФ виявили мертвими екскомандувача 6-ї армії ВПС і його дружину, - росЗМІ

Про це повідомляє тг-канал BAZA та РІА Новини.

За попередніми даними, ознак насильницької смерті на тілах загиблих немає.

Зазначається, що тіла 68-річного Свиридова та 72-річної дружини були знайдені вдень 15 листопада у їхньому будинку в селищі Аджієвському. За попередньою інформацією, подружжя загинуло близько тижня тому.

"Співробітники газової служби вже провели виміри та перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено. Що стало причиною загибелі Володимира та Тетяни Свиридових, наразі невідомо", - зазначають в повідомленні.

Довідка. Генерал-лейтенант авіації Володимир Свиридов командував 6 армією ВПС та ППО рф з 2005 по 2009 роки.