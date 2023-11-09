В РФ у віці 40 років помер заступник голови Роскосмосу
У віці 40 років помер заступник директора Роскосмосу з економіки та управління Максим Овчинніков
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив колишній керівник держкорпорації Дмитро Рогозін.
Овчинников перейшов із Федеральної антимонопольної служби до Роскосмосу у 2018 році, ставши наймолодшим топменеджер компанії. Він займався економічними та фінансовими питаннями, а також підтримував розвиток корпоративної культури.
Точна причина смерті Овчиннікова невідома. За словами Рогозіна, він пішов із життя після "тяжкої хвороби".
Свої співчуття також висловив нинішній генеральний директор Роскосмосу Юрій Борисов, а також колектив держкорпорації.
- Впродовж останніх двох років у Росії сталося чимало загадкових смертей топменеджерів провідних компаній. У серпні 2022 року помер попередній керівник ради директорів, віцепрезидент "Лукойлу" Равіль Маганов: він випав із вікна лікарні у Москві. У травні того ж року – топменеджер Олександр Суботін. Повідомлялося, що він був на сеансі у шаманів Митищини: вони намагалися вилікувати його похмілля отрутою жаби, проте все закінчилося смертю. У кінці жовтня у Москві помер голова ради директорів Лукойл Володимир Некрасов.
- Втім, не «Лукойлом» єдиним: з початку 2022 року в Росії відбулася ціла серія загадкових смертей. нафтогазових та банківських топменеджерів, а також представників еліти загалом. Некрасов — щонайменше десятий загиблий.
- 18 квітня за загадкових обставин сталося вбивство родини колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, який, нібито, застрелив дружину та дочку, а потім наклав на себе руки.
- 21 квітня в Іспанії було знайдено мертвими екстопменеджера компанії "Новатек" Сергія Протосеня разом із сім'єю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.19 Купівля 37.19Продаж 37.68
- EUR Купівля 39.58Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе