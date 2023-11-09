В РФ у віці 40 років помер заступник голови Роскосмосу

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив колишній керівник держкорпорації Дмитро Рогозін.

Овчинников перейшов із Федеральної антимонопольної служби до Роскосмосу у 2018 році, ставши наймолодшим топменеджер компанії. Він займався економічними та фінансовими питаннями, а також підтримував розвиток корпоративної культури.

Точна причина смерті Овчиннікова невідома. За словами Рогозіна, він пішов із життя після "тяжкої хвороби".

Свої співчуття також висловив нинішній генеральний директор Роскосмосу Юрій Борисов, а також колектив держкорпорації.