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Віцепрезидента ЛУКОЙЛу Равіля Маганова знайшли мертвим під вікнами московської лікарні

1 вересня, 2022 четвер
10:46
Світ

Віцепрезидент і голова ради директорів російської компанії "ЛУКОЙЛ" Равіль Маганов помер унаслідок падіння з вікна московської лікарні, де проходив курс лікування

Про це повідомила низка російських пропагандистських ЗМІ.

Тіло голови ради директорів і віцепрезидента "ЛУКОЙЛу" виявили вранці 1 вересня під вікнами корпусу центральної клінічної лікарні, що на вулиці Маршала Тимошенка у Москві. Топменеджер випав із вікна шостого поверху. На його тілі виявили травми, характерні для падіння з великої висоти.

Слідчий комітет Росії проводить перевірку у зв'язку із загибеллю 68-річного Маганова. За її підсумками вирішуватимуть, чи порушувати кримінальну справу, чи винести ухвалу про відмову в цьому. Попередньо російські правоохоронці кажуть, що може йтися про самогубство.

Равіль Маганов народився 25 вересня 1954 року в місті Альметьєвськ, Республіка Татарстан. 1977 року закінчив Московський інститут нафтохімічної та газової промисловості ім. Губкіна. Спочатку працював у Лангепаснафтогазі, звідки 1993-го перейшов до ЛУКОЙЛу. З 1994 року першим віцепрезидентом компанії, займався питаннями, пов'язаними з розвідкою та видобуванням нафти.

2006 року Маганова призначили першим виконавчим віцепрезидентом ЛУКОЙЛу. На цій посаді він продовжив займатися вирішенням завдань, пов'язаних із розвідкою та видобуванням вуглеводнів. Входив до складу комітету зі стратегії, інвестицій та сталого розвитку ради директорів компанії. 2020-го Маганова призначено головою ради директорів товариства.

Равіль Маганов був рідним братом генерального директора та члена Ради директорів "Татнафти" Наїля Маганова.

  • 18 квітня за загадкових обставин сталося вбивство родини колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, який нібито застрелив дружину та дочку, а потім наклав на себе руки.
  • 21 квітня в Іспанії було знайдено мертвими екстопменеджера компанії "Новатек" Сергія Протосеня разом із сім'єю. 
  • У травні колишнього топменеджера російської нафтової компанії ЛУКОЙЛ Олександра Суботіна знайшли мертвим у будинку неподалік Москви, де проводилися шаманські ритуали
  • Як повідомили 31 серпня в міністерстві юстиції США, Штати отримали ордер на арешт Boeing вартістю 45 млн доларів, що належить російській нафтовій компанії "ЛУКОЙЛ".

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