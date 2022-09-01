США отримали ордер на арешт літака російського ЛУКОЙЛУ за $45 млн

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Ордер видав суд Південного округу штату Техас.

"Сполучені Штати отримали ордер на арешт літака Boeing 737-7EM, що належить ПАТ "ЛУКОЙЛ", російській транснаціональній нафтогазовій корпорації зі штаб-квартирою в Москві, Росія. Окружний суд США Південного округу Техасу санкціонував арешт, вважаючи ймовірною причиною те, що літак Boeing підлягав арешту через порушення федерального закону", - йдеться в повідомленні.

Мін'юст зазначає, що підставою для ордеру на арешт літака стало те, що він здійснював рейси до РФ і з неї "в порушення запроваджених міністерством торгівлі США санкцій щодо Росії".

Востаннє Boeing літав у США в березні 2019 року. Вважається, що літак перебуває в Росії й коштує приблизно 45 мільйонів доларів.

Також у відомстві нагадали, що компанія "ЛУКОЙЛ" перебуває під секторальними санкціями, введеними Управлінням з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США з вересня 2014 року.

8 травня колишнього топменеджера російської нафтової компанії "ЛУКОЙЛ" Олександра Суботіна знайшли мертвим у будинку неподалік Москви, де проводилися шаманські ритуали.

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