США отримали ордер на арешт літака російського ЛУКОЙЛУ за $45 млн
США отримали ордер на арешт Boeing вартістю 45 млн доларів, що належить російській нафтовій компанії "ЛУКОЙЛ"
Про це повідомляє Міністерство юстиції США.
Ордер видав суд Південного округу штату Техас.
"Сполучені Штати отримали ордер на арешт літака Boeing 737-7EM, що належить ПАТ "ЛУКОЙЛ", російській транснаціональній нафтогазовій корпорації зі штаб-квартирою в Москві, Росія. Окружний суд США Південного округу Техасу санкціонував арешт, вважаючи ймовірною причиною те, що літак Boeing підлягав арешту через порушення федерального закону", - йдеться в повідомленні.
Мін'юст зазначає, що підставою для ордеру на арешт літака стало те, що він здійснював рейси до РФ і з неї "в порушення запроваджених міністерством торгівлі США санкцій щодо Росії".
Востаннє Boeing літав у США в березні 2019 року. Вважається, що літак перебуває в Росії й коштує приблизно 45 мільйонів доларів.
Також у відомстві нагадали, що компанія "ЛУКОЙЛ" перебуває під секторальними санкціями, введеними Управлінням з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США з вересня 2014 року.
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