Колишнього топменеджера компанії ЛУКОЙЛ знайшли мертвим під Москвою у будинку, де проводилися ритуали вуду
Колишнього топменеджера російської нафтової компанії ЛУКОЙЛ Олександра Суботіна знайшли мертвим у будинку неподалік Москви, де проводилися шаманські ритуали
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Тіло Суботіна виявили 8 травня у підвалі будинку в Митищах. До швидкої допомоги надійшов дзвінок про втрату свідомості внаслідок серцевого нападу. Лікар, що прибув на виклик, констатував смерть.
За даними поліції, господарем будинку є уродженець Харкова Олексій Піндюрін, який займається у ньому шаманськими ритуалами. Він розповів, що Суботін прибув до нього в стані сильного алкогольного та наркотичного сп'яніння. Джерело агентства стверджує, що тіло колишнього топменеджера було виявлено в кімнаті, яка використовується для проведення ямайських ритуалів вуду.
Олександр Суботін був членом правління ТОВ "Торговий дім ЛУКОЙЛ". Він є власником Нової транспортної компанії.
За фактом смерті поліція порушила кримінальну справу.
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