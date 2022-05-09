Колишнього топменеджера компанії ЛУКОЙЛ знайшли мертвим під Москвою у будинку, де проводилися ритуали вуду

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Тіло Суботіна виявили 8 травня у підвалі будинку в Митищах. До швидкої допомоги надійшов дзвінок про втрату свідомості внаслідок серцевого нападу. Лікар, що прибув на виклик, констатував смерть.

За даними поліції, господарем будинку є уродженець Харкова Олексій Піндюрін, який займається у ньому шаманськими ритуалами. Він розповів, що Суботін прибув до нього в стані сильного алкогольного та наркотичного сп'яніння. Джерело агентства стверджує, що тіло колишнього топменеджера було виявлено в кімнаті, яка використовується для проведення ямайських ритуалів вуду.

Олександр Суботін був членом правління ТОВ "Торговий дім ЛУКОЙЛ". Він є власником Нової транспортної компанії.

За фактом смерті поліція порушила кримінальну справу.

18 квітня за загадкових обставин сталося вбивство родини колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, який, нібито, застрелив дружину та дочку, а потім наклав на себе руки.

21 квітня в Іспанії було знайдено мертвими екстопменеджера компанії "Новатек" Сергія Протосеня разом із сім'єю.

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