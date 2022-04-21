Виявили мертвою родину вже другого російського топ-менеджера: в Іспанії знайшли тіла Сергія Протосені, його дружини й доньки

Про це повідомив Телеграм-канал Baza, з посиланням на телеканал Telecinco.

За інформацією каталонської поліції, тіла трьох людей було знайдено у вівторок, 19 квітня, у будинку в курортному місті Льорет-де-Мар (провінція Жирона). У прес-службі поліції підкреслили, що розглядається версія, за якою чоловік міг убити членів своєї сім'ї, а потім накласти на себе руки.

За даними телеканалу, статки топ-менеджера "Новатека" оцінювалися в 400 млн євро. Також наголошується, що Протосеня проживав у Франції, а до Іспанії приїхав із сім'єю на великодні свята.

Видання відзнаяає, що з початку року це вже четвертий випадок смерті топ-менеджерів, пов'язаних з найбільшими газовими компаніями Росії - "Газпромом" і "Новатеком". У всіх випадках слідчі вбачають ознаки самогубств.

Так у січні помер 60-річний Леонід Шульман, голова транспортної служби "Газпром інвест". Тіло управлінця знайшли у ванній кімнаті його будинку в Ленінградській області. Поруч із Шульманом була записка, в якій він скаржився на біль у зламаній нозі. Приблизно через місяць у тому ж таки Ленінському виявили труп Олександра Тюлякова, заступника гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки. Тіло знайшли в петлі і біля нього теж лежала записка - її зміст не розголошується.

Нагадаємо, у понеділок 18 квітня за подібних загадкових обставин відбулося ще одне вбивство родини високопосадовця провідної російської компанії. У Москві колишній віце-президент "Газпромбанку" Владислав Аваєв застрелив свою дружину та дочку у квартирі, а потім наклав на себе руки.

Також сьогодні у Росії спалахнула пожежа в одному з ключових НДІ Міноборони РФ.

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