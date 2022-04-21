У Росії спалахнула пожежа в одному з ключових НДІ Міноборони РФ
У Твері горіла головна будівля 2-го центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони РФ
Про це повідомляє Інтерфакс.
На відео помітна велика пожежа. Видання зазначає, що дах палаючого оборонного НДІ обвалився.
Як зазначає Телеграм-канал Baza, під час пожежі загинуло п'ять людей. Ще близько 20 постраждали, троє з них перебувають у реанімації
Довідка: НДІ у Твері – центр з розробки теорії озброєння протиповітряної та повітряно-космічної оборони країни, що розробляє навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.
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