У Росії спалахнула пожежа в одному з ключових НДІ Міноборони РФ

Про це повідомляє Інтерфакс.

На відео помітна велика пожежа. Видання зазначає, що дах палаючого оборонного НДІ обвалився.



Як зазначає Телеграм-канал Baza, під час пожежі загинуло п'ять людей. Ще близько 20 постраждали, троє з них перебувають у реанімації

Довідка: НДІ у Твері – центр з розробки теорії озброєння протиповітряної та повітряно-космічної оборони країни, що розробляє навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.

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