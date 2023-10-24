У Москві помер вже третій за 1,5 роки топменеджер Лукойл: йому було 66 років

Про це повідомили у компанії, інформує ТАСС.

"За попереднім висновком лікарів смерть настала внаслідок гострої серцевої недостатності", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у повідомленні компанії, він майже 50 років працював у нафтогазовій галузі, зокрема очолював компанію "Лукойл — Західний Сибір", був першим віцепрезидент "Лукойлу", радником президента компанії та головою ради директорів.

За даними телеграм-каналу "База", Некрасов помер у себе вдома у Срібному Борі на околицях Москви.

Як зазначає російський телеграм-канал "Полігон. Медіа" смерть Некрасова стала сімнадцятою серед великих російських топменеджерів та десятою серед топменеджерів паливно-енергетичних та тісно пов'язаних з ними компаній з початку 2022 року.