У Москві помер вже третій за 1,5 роки топменеджер Лукойл: йому було 66 років
У Москві помер голова ради директорів Лукойл Володимир Некрасов – це вже третя раптова смерть топменеджер компанії впродовж півтора року
Про це повідомили у компанії, інформує ТАСС.
"За попереднім висновком лікарів смерть настала внаслідок гострої серцевої недостатності", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається у повідомленні компанії, він майже 50 років працював у нафтогазовій галузі, зокрема очолював компанію "Лукойл — Західний Сибір", був першим віцепрезидент "Лукойлу", радником президента компанії та головою ради директорів.
За даними телеграм-каналу "База", Некрасов помер у себе вдома у Срібному Борі на околицях Москви.
Як зазначає російський телеграм-канал "Полігон. Медіа" смерть Некрасова стала сімнадцятою серед великих російських топменеджерів та десятою серед топменеджерів паливно-енергетичних та тісно пов'язаних з ними компаній з початку 2022 року.
- Відзначимо, що це вже третій за 1,5 року випадок смерті топменеджера компанії. У серпні 2022 року помер попередній керівник ради директорів, віцепрезидент "Лукойлу" Равіль Маганов: він випав із вікна лікарні у Москві. У травні того ж року – топменеджер Олександр Суботін. Повідомлялося, що він був на сеансі у шаманів Митищини: вони намагалися вилікувати його похмілля отрутою жаби, проте все закінчилося смертю.
- Втім, не «Лукойлом» єдиним: з початку 2022 року в Росії відбулася ціла серія загадкових смертей. нафтогазових та банківських топменеджерів, а також представників еліти загалом. Некрасов — щонайменше десятий загиблий.
- 18 квітня за загадкових обставин сталося вбивство родини колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, який, нібито, застрелив дружину та дочку, а потім наклав на себе руки.
- 21 квітня в Іспанії було знайдено мертвими екстопменеджера компанії "Новатек" Сергія Протосеня разом із сім'єю.
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