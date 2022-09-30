Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Старший лейтенант Ілля Єрмаков успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - ідеться в повідомлені.

Раніше, 30 вересня, офіцер заявив, що в Україні ліквідували так званого командира роти "бригади ЛНР" "Прізрак" псевдокапітана Григорія Ніколаєва.