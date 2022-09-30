На війні в Україні ліквідували старшого лейтенанта армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні Росії проти України ліквідували старшого лейтенанта російської армії Іллю Єрмакова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Старший лейтенант Ілля Єрмаков успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - ідеться в повідомлені.
- Раніше, 30 вересня, офіцер заявив, що в Україні ліквідували так званого командира роти "бригади ЛНР" "Прізрак" псевдокапітана Григорія Ніколаєва.
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