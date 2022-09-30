Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Ніколаєв Григорій "Якутик/Якудзик". У бандформуванні "Прізрак" з 2015 року. З посади снайпера до командира мотострілецької роти, псевдокапітан. Довго бігав, але нещодавно успішно провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.

29 вересня військовий розповів, що на війні проти України ліквідували двох старших лейтенантів російського ОМОНу Олега Шершнєва та Максима Туєва.

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