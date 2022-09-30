В Україні ліквідували "командира роти" псевдобригади "Прізрак", - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували так званого командира роти "бригади ЛНР" "Прізрак" псевдокапітана Григорія Ніколаєва
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Ніколаєв Григорій "Якутик/Якудзик". У бандформуванні "Прізрак" з 2015 року. З посади снайпера до командира мотострілецької роти, псевдокапітан. Довго бігав, але нещодавно успішно провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.
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