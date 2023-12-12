На війні з РФ загинув доброволець із Іспанії, який воював за Україну

Про це повідомляє ABC.

Міністерство закордонних справ Іспанії підтримує зв'язок із родиною загиблого. Мадрид готується до репатріації його тіла.

Чоловік загинув кілька днів тому, "захищаючи українську позицію, яка зазнала російського нападу", пише ABC.

За інформацією ЗМІ, Пау прибув в Україну самостійно й долучився до сил оборони України після того, як здобув військовий вишкіл. Не уточнюється, у складі якого підрозділу він воював.

Відомо, що у травні 2022 року 12 іспанців приєдналися до Міжнародного добровольчого легіону, який об’єднує іноземців, що воюють проти росіян під час їхнього повномасштабного нападу на Україну.

Наразі точно невідомо, скільки іспанців воюють в Україні та скільки з них загинули.