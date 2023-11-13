Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На війні в Україні загинув доброволець із Грузії

На війні в Україні загинув доброволець із Грузії

13 листопада, 2023 понедiлок
08:02
Війна з Росією Доброволець з Грузії Іраклі Курцікідзе

У п'ятницю, 10 листопада, під час бойових дій в Україні загинув грузинський боєць Іраклі Курцікідзе

Про це повідомив керівник грузинської групи в українських ССО підполковник Вано Надірадзе, пише грузинська філія Радіо Свобода.

"Найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому, ми просто не писали, поки рідні не дізналися. Іраклій Курцікідзе залишив Україні велике ім'я, брате, заради Грузії", - написав Надірадзе у Facebook.

Доброволець з Грузії Іраклі Курцікідзе

Фото: Вано Надірадзе / Facebook

На фото загиблий грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе

Зазначається, що в грузинському міністерстві закордонних справ підтвердили смерть Іраклія Курцікідзе.

Видання повідомляє, що з лютого 2022 року на війні в Україні загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.

  • 9 жовтня унаслідок атаки російського безпілотника на Донеччині загинув естонський доброволець з Інтернаціонального легіону Танель Криггуль.
Україна
Грузія
Читайте також:
Ілон Маск
11 листопада, 2023 субота
Ампутація, ураження струмом і одна смерть: у компанії Маска SpaceX ігнорують правила безпеки, - Reuters
Сергій Стерненко
11 листопада, 2023 субота
"Рядові на такому не їздять": Стерненко показав удар українського дрона по Range Rover
12 листопада, 2023 неділя
У Харкові пролунав вибух на АЗК: є постраджалий
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.14
    Купівля 37.14
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 39.55
    Продаж 40.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
13 листопада
08:16
Прапор США
Кандидат у президенти США, який пропонував знищити армію РФ "наскільки можливо", знявся з перегонів
08:07
Оновлено
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 5 танків, 10 артсистем і 800 солдатів, - Генштаб
08:02
OPINION
Олексій Голобуцький
Лють теж має бути креативною. У Дрездені продають "ресторанчик Путіна"
07:42
КНДР
КНДР має стосунок до війни Росії проти України, - президент Південної Кореї
07:22
сектор Гази
Палестинський чиновник заявив, що ХАМАС призупиняє перемовини про звільнення заручників, - Reuters
06:57
VPN-сервіс
Росія планує блокувати VPN-сервіси, аби посилити контроль над російським інформаційним простором, - ISW
06:16
Франція
У Франції понад 182 тис. людей вийшли на марші проти антисемітизму
00:35
Голодомор
Американський штат Вайомінг визнав Голодомор геноцидом українського народу
00:23
ДТП
На Вінниччині внаслідок ДТП загинула людина, серед постраждалих є діти
2023, неділя
12 листопада
23:55
Ґрета Тунберг
В Амстердамі зірвали виступ Грети Тунберг та заявили про її нібито пропалестинську активність
23:45
OPINION
Микола Княжицький
Стаття Залужного була написана раніше
23:31
Андрій Єрмак
Єрмак разом з українською делегацією прибули до США
23:03
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
Салліван: Байден хоче відновити військові зв’язки з Китаєм
22:46
Ізраїль танк
Ізраїль атакував кілька об'єктів "Хезболли" в Лівані
22:30
Музей історії Києва встановив меморіальну дошку "видатному киянину Михаїлу Булгакову"
У Києві музей Булгакова можуть позбавити статусу пам'ятки національного значення
22:15
Оновлено
Олександр Сваток та Микола Матвієнко (праворуч)
УПЛ: "Дніпро-1" переміг "Шахтар" та захопив лідерство в чемпіонаті України
22:12
окупанти Бердянськ
На тимчасово окупованих територіях росіяни використовують мешканців, як живий щит, - мер Мелітополя
21:44
Олаф Шольц
Шольц виступив проти "негайного" припинення вогню в Газі
21:34
Чехія
У Чехії порушили 384 кримінальні справи через підтримку війни Росії проти України
21:32
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
"Схожа на зустріч очільників США та СРСР": професор Нью-Йоркського університету Айзенберг про переговори Байдена та Сі Цзіньпіна
21:15
"Ми їх виморозимо": в ЗСУ намагатимуться перебити шляхи постачання РФ
21:12
OPINION
Віталій Портников
Критичний грудень для ЗСУ від Макрона
20:55
Канада
У Монреалі вдруге за тиждень обстріляли єврейську школу
20:54
Володимир Зеленський
Зеленський закликав готуватись до збільшення кількості атак РФ ракетами і дронами по Україні
20:41
Оновлено
пожежа після атаки дронів у Львові, 19 вересня 2023 року
На столичній вулиці Бориспільській горів склад будматеріалів: 2 постраждалих
20:37
Оновлено
термінова новина
Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова
20:34
мобілізація рф солдати орки
У Старобільську окупанти примусово мобілізують місцевих та відправляють на підготовку до РФ, — Генштаб
20:32
Оновлено
ЗСУ, українські військові
"Хто в окопі, хто в ресторані". У Києві, Полтаві та Запоріжжі родички військових вимагають демобілізації тих, хто служить півтора року
20:17
Києво-Печерська лавра
Києво-Печерська лавра теж переходить на новоюліанський календар
20:15
Ексклюзив
долар євро гривня валюта обмін
До кінця року державний борг України може зрости до $115 млрд, - економіст Бондаренко
20:15
Угорщина - ЄС
В Угорщині проведуть референдум щодо членства України в ЄС
20:06
Оновлено
літак США
Військовий літак США розбився над Середземним морем під час тренувань: 5 загиблих
20:05
OPINION
Галина Пагутяк
Особливості національного ухилянтства
19:24
Інтерв’ю
Токаєв з Путіним
Путін дуже хоче затягнути до сфери свого впливу Казахстан та країни Середньої Азії, - генерал Мусаєв
19:17
ДТП з велосипедистом
Фінляндія більше не пускає велосипедистів з РФ
18:49
Ексклюзив
У Червінського не було повноважень координувати атаку на "Північний потік", - генерал Маломуж
18:44
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
"Як чарівна паличка": Гундяєв пояснив чому він проти абортів для росіянок
18:04
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
Сі Цзіньпін та Джо Байден будуть малювати нові червоні лінії один для одного, - дипломат Брайза
18:00
Інтерв’ю
на фото: Віра Агеєва
Віра Агеєва: Нам треба обтрусити той імперський міф - Київ завжди був українським містом і у нас прецікава історія
17:57
Огляд
вибух в Севастополі
Уражені десантні катери, підірвані автівки та ліквідовані офіцери: де в росіян вибухало цього тижня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV