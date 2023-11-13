На війні в Україні загинув доброволець із Грузії
У п'ятницю, 10 листопада, під час бойових дій в Україні загинув грузинський боєць Іраклі Курцікідзе
Про це повідомив керівник грузинської групи в українських ССО підполковник Вано Надірадзе, пише грузинська філія Радіо Свобода.
"Найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому, ми просто не писали, поки рідні не дізналися. Іраклій Курцікідзе залишив Україні велике ім'я, брате, заради Грузії", - написав Надірадзе у Facebook.
Фото: Вано Надірадзе / Facebook
На фото загиблий грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе
Зазначається, що в грузинському міністерстві закордонних справ підтвердили смерть Іраклія Курцікідзе.
Видання повідомляє, що з лютого 2022 року на війні в Україні загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.
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