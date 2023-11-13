На війні в Україні загинув доброволець із Грузії

Про це повідомив керівник грузинської групи в українських ССО підполковник Вано Надірадзе, пише грузинська філія Радіо Свобода.

"Найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому, ми просто не писали, поки рідні не дізналися. Іраклій Курцікідзе залишив Україні велике ім'я, брате, заради Грузії", - написав Надірадзе у Facebook.

Фото: Вано Надірадзе / Facebook

На фото загиблий грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе

Зазначається, що в грузинському міністерстві закордонних справ підтвердили смерть Іраклія Курцікідзе.

Видання повідомляє, що з лютого 2022 року на війні в Україні загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.