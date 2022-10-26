На війні з Росією загинув гравець збірної України з американського футболу Дмитро Сербін
На війні з Росією загинув гравець збірної України з американського футболу та клубу Kyiv Capitals Дмитро Сербін
Про це повідомляє Українська ліга американського футболу у facebook.
"Дмитро Сербін загинув під час евакуації поранених бійців. Він був багаторазовим чемпіоном України, членом національної збірної України з американського футболу, багаторазовим призером в міжнародних турнірах та в зарубіжних командах, кращий ресівер України всіх часів і просто, кращий друг для багатьох гравців всієї України і Європи. Діма був легендою, Діма і залишиться легендою в наших серцях і в нашій пам'яті", - написали у лізі.
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