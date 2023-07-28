На війні загинув Максим Шварцман, який у цивільному житті був фотокореспондентом
Загинув військовий Максим Шварцман, який захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ
Про це повідомила Марина Шварцман - дружина військового.
"У війни є особливий вид тортур для тих, хто чекає... Я свого Захисника дочекалася. Тепер він боронитиме нас із неба", - пише дружина Героя.
До повномасштабної війни Максим Шварцман працював у медіа - був фотокореспондентом і відеооператором.
Прощання з Героєм відбудеться у суботу, 29 липня, об 11:00 на Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.02
Купівля 37.02Продаж 37.76
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе