На війні загинув Максим Шварцман, який у цивільному житті був фотокореспондентом

Про це повідомила Марина Шварцман - дружина військового.

"У війни є особливий вид тортур для тих, хто чекає... Я свого Захисника дочекалася. Тепер він боронитиме нас із неба", - пише дружина Героя.

До повномасштабної війни Максим Шварцман працював у медіа - був фотокореспондентом і відеооператором.

Прощання з Героєм відбудеться у суботу, 29 липня, об 11:00 на Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців.