На війні загинув син учасниці Олімпіади-2000 Ганни Запорожанової

Про це пише Федерація тенісу України.

Син Запорожанової Остап загинув на донецькому напрямку, за місяць юнакові мало б виповнитися 22. Повідомляється, що рік назад хлопець пішов на фронт добровольцем.

"З жалем і болем повідомляємо, що вчора на фронті, на донецькому напрямку загинув син видатної української тенісистки, відомого тренера з тенісу Ганни Запорожанової – Остап. Напередодні був рівно рік, як хлопець пішов добровольцем захищати Україну, за місяць йому мало виповнитися 22 роки", - йдеться у повідомленні.

Довідково. Ганна Запорожанова - українська тенісистка та тренерка. Була фіналісткою турнірів WTA у парі, чемпіонкою турнірів ITF, грала за збірну України в Кубку Федерації, була учасницею Олімпійських Ігор-2000 у Сіднеї.