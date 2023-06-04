На війні загинув син учасниці Олімпіади-2000 Ганни Запорожанової
Федерація тенісу України повідомила, що на війні загинув 21-річний син колишньої тенісистки, учасниці Олімпіади-2000 Ганни Запорожанової
Про це пише Федерація тенісу України.
Син Запорожанової Остап загинув на донецькому напрямку, за місяць юнакові мало б виповнитися 22. Повідомляється, що рік назад хлопець пішов на фронт добровольцем.
"З жалем і болем повідомляємо, що вчора на фронті, на донецькому напрямку загинув син видатної української тенісистки, відомого тренера з тенісу Ганни Запорожанової – Остап. Напередодні був рівно рік, як хлопець пішов добровольцем захищати Україну, за місяць йому мало виповнитися 22 роки", - йдеться у повідомленні.
Довідково. Ганна Запорожанова - українська тенісистка та тренерка. Була фіналісткою турнірів WTA у парі, чемпіонкою турнірів ITF, грала за збірну України в Кубку Федерації, була учасницею Олімпійських Ігор-2000 у Сіднеї.
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