На війні загинув спудей Києво-Могилянської академії Остап Михайлів

Про це повідомили в instagram-сторінці національного університету "Києво-Могилянська академія".



Остап Михайлів був випускником бакалаврської програми "Політологія" та студентом магістерської програми "Фізика".



"У спогадах тих, хто його знав, Остап був життєлюбною й світлою людиною, надзвичайно здібною, розумною, талановитою й перспективною особистістю. У війні з окупантами Україна втрачає своїх найкращих, найвідважніших молодих синів. Велика шана та подяка Герою. Він назавжди залишиться частиною могилянської спільноти", - йдеться у повідомленні.

24 вересня у бою з окупантами на Донеччині загинув начальник управління освіти Коломийської міської ради, що на Івано-Франківщині, Любомир Бордун.

26 вересня стало відомо, що захищаючи Україну, на Херсонському напрямку загинув капітан, командир роти однієї із військових частин Збройних сил України Віктор Москучук. Йому було 42 роки.

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