На війні загинув спудей Києво-Могилянської академії Остап Михайлів
Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув могилянець Остап Михайлів
Про це повідомили в instagram-сторінці національного університету "Києво-Могилянська академія".
Остап Михайлів був випускником бакалаврської програми "Політологія" та студентом магістерської програми "Фізика".
"У спогадах тих, хто його знав, Остап був життєлюбною й світлою людиною, надзвичайно здібною, розумною, талановитою й перспективною особистістю. У війні з окупантами Україна втрачає своїх найкращих, найвідважніших молодих синів. Велика шана та подяка Герою. Він назавжди залишиться частиною могилянської спільноти", - йдеться у повідомленні.
- 24 вересня у бою з окупантами на Донеччині загинув начальник управління освіти Коломийської міської ради, що на Івано-Франківщині, Любомир Бордун.
- 26 вересня стало відомо, що захищаючи Україну, на Херсонському напрямку загинув капітан, командир роти однієї із військових частин Збройних сил України Віктор Москучук. Йому було 42 роки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.86
Купівля 40.86Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.46Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе