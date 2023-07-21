На війні загинув український журналіст, боєць ЗСУ Дмитро Рибаков
Український журналіст і військовий 47-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро "Репортер" Рибаков загинув на фронті
Про це повідомляє Детектор медіа із посиланням на бійця Олега Сенцова.
"Війна продовжується та забирає кращих серед нас. Діма "Репортер" дивував всіх, спочатку своїм кругозором, знанням, а потім відвагою та мужністю. Ти ніколи не знаєш, як поведе себе людина в бою: хтось скисне, а хтось буде битися як лев. Він бився як лев, та загинув як герой. Друже, спочивай з миром! Далі доведеться працювати без тебе..." - написав Сенцов у facebook.
Загибель Дмитра також підтвердила Детектору медіа його дружина Тетяна.
"Дмитро був на Запорізькому напрямку, вони з побратимами прийняли бій, ворожий дрон з гранатою вдарив в окоп по Дмитру, поранення не сумісні з життям. Загинув 18.07", - зазначила жінка.
- Видавництво Старого Лева видасть книжку "69 спецій для серця" загиблого воїна, художника і шеф-кухаря Андрія Гудими.
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