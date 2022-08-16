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Головна війна з Росією На військовій авіабазі РФ поблизу Сімферополя також пролунали вибухи, - РосЗМІ

На військовій авіабазі РФ поблизу Сімферополя також пролунали вибухи, - РосЗМІ

16 серпня, 2022 вiвторок
13:37
війна з Росією Вибухи в Криму

На військовому аеродромі у Гвардійському, Сімферопольського району в окупованому Криму, 16 серпня пролунали вибухи

Про це повідомляє російське видання Комерсант.  

Очевидці повідомляють, що бачили клуби диму біля військового аеродрому під Сімферополем. За словами місцевих жителів, раніше на території летовища пролунало кілька вибухів.

За інформацією джерела, російські військові та силовики перевіряють версію з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів. 

Офіційні представники окупаційної влади поки не коментують ситуацію.

Кримське видання Kafanews пише, що жителів селища Гвардійське близько 6:30 ранку розбудив гучний вибух. Пізніше було чутно ще кілька вибухів в районі авіабази. У місцевих групах в соцмережах пишуть, що спалахнув трансформатор, а у селищі зникала електрика.

  • У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи, у міноборони Росії заявили про детонацію на складі з боєприпасами. 

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Крим
окуповані території
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