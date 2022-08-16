Про це повідомляє російське видання Комерсант.

Очевидці повідомляють, що бачили клуби диму біля військового аеродрому під Сімферополем. За словами місцевих жителів, раніше на території летовища пролунало кілька вибухів.

За інформацією джерела, російські військові та силовики перевіряють версію з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів.

Офіційні представники окупаційної влади поки не коментують ситуацію.

Кримське видання Kafanews пише, що жителів селища Гвардійське близько 6:30 ранку розбудив гучний вибух. Пізніше було чутно ще кілька вибухів в районі авіабази. У місцевих групах в соцмережах пишуть, що спалахнув трансформатор, а у селищі зникала електрика.

У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи, у міноборони Росії заявили про детонацію на складі з боєприпасами.

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