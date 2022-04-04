На Волині ППО збили повітряну ціль, жертв немає, - ОВА

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у Telegram.



"За попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль. Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів. Жертв немає", - написав він.



Погуляйко додав, що на місці працюють спеціалісти.



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