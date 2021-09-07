На Волині у немовляти виявили штам Delta

Про це заявила на брифінгу у Волинській ОДА головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.



"У нашій області лабораторно підтверджено 47 випадків штаму "Дельта". Серед тих, хто захворів, - мешканці різних адміністративних територій віком від 17 днів до 71 року", - сказала Янко.



Вона підкреслила, що серед цих пацієнтів не було жодного щепленого навіть одною дозою вакцини. Також санлікар поінформувала, що більшість носіїв нового штаму вірусу не виїжджали не тільки з України, а й за межі області - це свідчить про активну циркуляцію і місцеву передачу збудника.



За її словами, темпи зростання захворюваності в області значно прискорилися. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищив граничні для "зеленої" зони на 4%.



У порівнянні з минулим тижнем вдвічі зросла добова смертність від COVID-19, виявлено вдвічі більше хворих (250 випадків проти 110), захворіли 28 дітей віком від 5 місяців до 17 років.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb