На Волині у немовляти виявили штам Delta
На Волині штам "Дельта" коронавірусної інфекції виявили у 47 мешканців області, зокрема - у немовляти віком 17 днів
Про це заявила на брифінгу у Волинській ОДА головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
"У нашій області лабораторно підтверджено 47 випадків штаму "Дельта". Серед тих, хто захворів, - мешканці різних адміністративних територій віком від 17 днів до 71 року", - сказала Янко.
Вона підкреслила, що серед цих пацієнтів не було жодного щепленого навіть одною дозою вакцини. Також санлікар поінформувала, що більшість носіїв нового штаму вірусу не виїжджали не тільки з України, а й за межі області - це свідчить про активну циркуляцію і місцеву передачу збудника.
За її словами, темпи зростання захворюваності в області значно прискорилися. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищив граничні для "зеленої" зони на 4%.
У порівнянні з минулим тижнем вдвічі зросла добова смертність від COVID-19, виявлено вдвічі більше хворих (250 випадків проти 110), захворіли 28 дітей віком від 5 місяців до 17 років.
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