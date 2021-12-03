На Волині вивели новий сорт озимого жита: його потенційну врожайність оцінюють у 10-11 тонн з гектара
На Волині науковці вивели новий сорт озимого жита "Серпанок", який призначений для використання у хлібопекарській промисловості
Про це у коментарі Укрінформу повідомила завідувачка лабораторії рослинництва та селекції Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства НААН України Олена Нечипорук.
"Ми селекціонували новий сорт озимого жита "Серпанок", який пройшов сортовипробування в усіх сортодільничних станціях України, отримали сертифікат і патент, що вже дають нам право займатися його широким розмноженням", - розповіла вона.
Нечипорук зазначила, що традиційно жито висівають у другій половині вересня - на початку жовтня. Цей сорт можна висівати значно пізніше, у кінці жовтня, і він матиме гарний урожай.
Рослина стійка до вилягання, адже її висота складає 120-130 см. А урожайність сорту оцінюють у 10-11 тонн з гектара.
Нечипорук зазначила, що раніше станція селекціонувала різні сорти жита, однак "Серпанок" найбільш урожайний і продуктивний. Також він стійкий до хвороб та невибагливий до ґрунту.
Основне удобрення треба проводити восени комплексним азотно-форфорно-калійним добривом та підживлювати мерзло-талий ґрунт навесні.
Науковці зазначають, що "Серпанок" призначений для хлібопекарної промисловості. Він має високу кислотність, попри це його можна використовувати для підгодівлі тварин, перемішуючи з іншими культурами.
Це жито планують вирощувати уже найближчим часом, щоб перший урожай отримати наступного року.
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