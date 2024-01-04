На вулиці майже -30 °С: у Москві через пожежу три райони залишилися без опалення та електропостачання, - росЗМІ

Про це повідомляють одразу три російські телеграм-канали: Baza, SHOT, Mash.

Зазначається, що в Москві без опалення та світла залишились одразу три райони: Бибирево, Алтуф’єво та Отрадноє. Це сталося внаслідок ранкової пожежі на підстанції, причина невідома. Мова йде про приблизно 20 будинків.

Враховуючи, що аварію досі не можуть ліквідувати, невідомо і те, скільки будуть відсутні комунікації.

Телеграм-канали в один голос заявляють, що в Москві "історичні морози", а температура у квартирах впала вже до 10-15 °С. Росіяни в коментарях жаліються, що батареї вже вистигли.

РІА Новини з посиланням на МНС повідомило про переведення споживачів на резервну лінію електропостачання.

За даними Google, в Москві зараз -27 °С.

Фото: Погода Google