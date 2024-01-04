На вулиці майже -30 °С: у Москві через пожежу три райони залишилися без опалення та електропостачання, - росЗМІ
Вранці 4 січня у Москві спалахнула підстанція, внаслідок чого три райони залишилися без світла та опалення. На вулиці -27 °С, а температура у квартирах падає
Про це повідомляють одразу три російські телеграм-канали: Baza, SHOT, Mash.
Зазначається, що в Москві без опалення та світла залишились одразу три райони: Бибирево, Алтуф’єво та Отрадноє. Це сталося внаслідок ранкової пожежі на підстанції, причина невідома. Мова йде про приблизно 20 будинків.
Враховуючи, що аварію досі не можуть ліквідувати, невідомо і те, скільки будуть відсутні комунікації.
Телеграм-канали в один голос заявляють, що в Москві "історичні морози", а температура у квартирах впала вже до 10-15 °С. Росіяни в коментарях жаліються, що батареї вже вистигли.
РІА Новини з посиланням на МНС повідомило про переведення споживачів на резервну лінію електропостачання.
За даними Google, в Москві зараз -27 °С.
Фото: Погода Google
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