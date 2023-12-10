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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Пожежа на заводі у Москві, атака дронами та вибух на нафтобазі в окупованій Макіївці: де у росіян вибухало й палало цього тижня
Огляд

Пожежа на заводі у Москві, атака дронами та вибух на нафтобазі в окупованій Макіївці: де у росіян вибухало й палало цього тижня

Андріана Стахів
10 грудня, 2023 неділя
18:31
Війна з Росією Пожежа на нафтобазі у Луганську

Цього тижня у Москві палав завод із виробництва спеціалізованих автомобілів, потужний вибух на ворожій нафтобазі в окупованій Макіївці також викликав пожежу, окрім того, до окупантів завітали десятки дронів

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Пожежа на заводі у Москві, вибухи на нафтобазі в тимчасово окупованій Макіївці та атака на нафтобазу окупантів у Луганську

  • Увечері 3 грудня у Москві загорівся завод із виробництва спеціалізованих автомобілів. Підприємство входить до топ-10 серед виробників причепів у Європі. Вогонь охопив тисячу квадратних метрів. Пожежі присвоєно 2 ранг складності.
  • А вже в понеділок, 4 грудня, ЗСУ підтвердили успішну атаку по нафтобазі окупантів у Луганську, здійснену напередодні ввечері. У ніч на 4 грудня пропагандистські Telegram-канали повідомляли про те, що нафтобазу окупантів атакували українські дрони. А луганчани в соцмережі заявляли, що чули близько п'яти звуків вибухів у період між 22:15 та 23:30. Також у мережі з'явилося відео, на якому чути звук польоту дрона, а потім вибух. На інших кадрах видно, що після вибуху почалася пожежа.
  • Рано-вранці 6 грудня у тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух, який чули мешканці кількох мікрорайонів міста. Як повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна, приблизно о 5-й ранку мешканці мікрорайонів Нагірна частина, АЗМОЛ та Ліски повідомили про гучний вибух. Наразі спуск з гори через проспект Західний повністю перекрито. На цій ділянці перебувала велика кількість російських військових, які не пропускали навіть пішоходів.
  • У тимчасово окупованому Луганську в середу, 6 грудня, невідомі підірвали автомобіль, в якому перебував депутат так званої народної ради "ЛНР" Олег Попов. Від отриманих травм він, ймовірно, помер. Зазначається, що підрив авто колаборанта стався біля стадіону "Авангард" у центрі Луганська. Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор також заявив, що внаслідок вибуху автівки колаборант Попов отримав поранення, несумісні з життям.
  • У суботу, 9 грудня, на території бази зі зберігання паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованій росіянами Макіївці (Донеччина) стався потужний вибух. Після вибуху почалася величезна пожежа. "Пожежа в Макіївці після прильоту – епічних масштабів. Схоже, знищено черговий склад ПММ окупаційної армії", – зазначив тоді журналіст Денис Казанський.  За  інформацією від ворожих пропагандистів, ЗСУ нібито випустили по цій цілі "чотири реактивних снаряди".

Атаки дронів на тимчасово окупований Крим, удари по кількох військових об'єктах окупантів на півострові та пожежі

  • Вночі та вранці вівторка, 5 грудня, росіяни заявили про перехоплення і знищення 41 українського безпілотника над територією РФ та окупованим Кримом. З них над акваторією Азовського моря та над територією Криму начебто перехопили 13 дронів.
  • Тим часом 5 грудня вранці співробітники українських спецслужб вдарили безпілотниками по низці військових об'єктів росіян на території тимчасово окупованого Криму. За інформацією джерел, дрони Служби безпеки України вразили: радіолокаційну систему "Небо-М" в районі селища Багерове, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля Стрілкового. Вони додали, що так СБУ привітала окупантів з Міжнародним днем волонтера і вкотре нагадала, що українська земля буквально горітиме у загарбників під ногами.

  • У ніч на 8 грудня у тимчасово окупованій Керчі, що в Криму, сталося займання газопроводу. Від газопостачання були відключені близько 30 тисяч людей. Зазначається, що загоряння сталося на газовій трубі в районі вулиці Генерала Петрова. 

зірвали газопровід

Фото: Оператор ГТС України

Думки експертів

Минулотижнева подвійна диверсія на залізниці БАМ у Сибіру стала однією з найрезультативніших акцій України в тилу ворога. Інформаційний ефект від удару по символічному об’єкту чи не вперше поєднався з великою моментальною економічною шкодою. Така думка прозвучала у статті Київського безпекового форуму. 

На думку експертів КБФ, асиметричні удари вглиб ворожого тилу мають бути одними з важливих елементів нової стратегії у війні, про необхідність якої вголос говорять влада й громадськість України.

"Україна, з одного боку, вичерпала свою попередню "конвенційну"  стратегію через відсутність переваги в повітрі. Агресор, з іншого боку, виявив готовність іти на будь-які людські та економічні втрати заради утримання окупованих районів. Кремль вирішив остаточно сконцентрувати свою економіку на війні проти України", – вважають експерти.

Тим часом представники військового руху українців та кримських татар "Атеш" пояснили, чому окупанти не використовують аеродроми поблизу Джанкоя.

"Наші агенти змогли дізнатися новий маршрут транспортування живої сили Росії в Джанкої. Військові прибувають на вокзал автотранспортом та потягами. Але після недавніх ударів і великих втрат особового складу командування окупантів наказало вже не використовувати аеродром і військове містечко біля нього для перетримки солдатів. Ми дізналися, що їх везуть до Калинівки", – зазначають представники руху.

Україна
Росія
Крим
Луганськ
СБУ
ЗСУ
Бердянськ
окупанти
безпілотник
Макіївка
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