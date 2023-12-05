Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Війна на території Росії. Як нова стратегія може наблизити перемогу України. Аналітика КБФ

Війна на території Росії. Як нова стратегія може наблизити перемогу України. Аналітика КБФ

5 грудня, 2023 вiвторок
17:29
Війна з Росією Війна з РФ

Минулотижнева подвійна диверсія на залізниці БАМ в Сибіру стала однією з найрезультативніших акцій України в тилу ворога. Інформаційний ефект від удару по символічному об’єкту чи не вперше поєднався з великою моментальною економічною шкодою

Про це йдеться у статті Київського безпекового форуму.

Обидві залізничні магістралі з Європи на Далекий Схід Росії - БАМ і Транссиб - були сумновідомі "заторами" із вантажних поїздів іще до нападу на Україну й "повороту" російської економіки до Китаю. Без сумніву, закриття БАМу на 1-2 дні завдало великих збитків, які можна порівняти зі збитками від атаки десятків безпілотників на Москву.

Що ж до інформаційного ефекту, то він дотягує до періодів минулого літа, коли іноземні підрозділи ГУР вторгалися до Бєлгородської та Брянської областей Росії, а Повітряні Сили збили 2 літаки й 2 гелікоптери ворога в небі Брянщини.

На думку експертів КБФ, асиметричні удари вглиб ворожого тилу мають бути одними з важливих елементів нової стратегії у війні, про необхідність якої вголос говорять влада й громадськість України.

Україна, з одного боку, вичерпала свою попередню "конвенційну"  стратегію через відсутність переваги в повітрі. Агресор, з іншого боку, виявив готовність іти на будь-які людські та економічні втрати заради утримання окупованих районів. Кремль вирішив остаточно сконцентрувати свою економіку на війні проти України.

У статті наголошують, що в такій ситуації асиметрична війна на російській території має такі переваги:

● Вона геостратегічно вигідна Україні. Агресор зацікавлений в концентрації війни на невеликій території України ("прострілюваній" його повітряними засобами ураження) з використанням свого надглибокого тилу для безпечного розташування авіабаз, складів, навчальних центрів.

● "Гібридне" контрвторгнення – чи не єдиний наразі доступний для України спосіб перехопити ініціативу. Гострий дефіцит повітряних засобів ураження українці можуть компенсувати можливостями для розвідки й диверсій проти військових об’єктів в Росії.

● "Вирвавшись" на малонаселені простори Росії, війська й спецслужби України зможуть нейтралізувати чисельну перевагу ворога й дезорганізувати його воєнну економіку. Експерти погоджуються, що Кремлю не вистачає людей навіть для прориву нинішнього фронту – не те що для антидиверсійної та протиповітряної оборони по всій території.

● Дії в глибині ворожої країни експлуатуватимуть характерні для Росії гіперцентралізацію економіки та регіональну й етноконфесійну нерівність. Більшість російських регіонів занадто "знекровлені" правлінням Путіна, щоби опиратися "гібридній війні", організувати громадянський спротив Україні, відбудову зруйнованого тощо.

"Звісно, війна на російській території має низку недоліків порівняно з попередньою (вичерпаною) стратегією України", - пишуть автори.

КБФ наголошують, що ці недоліки неважливі в сьогоднішньому становищі України, але їх варто згадати:

● Західні партнери, а також українське керівництво, інколи політкоректно, заявляють, що не підтримують "поширення" оборонної війни на російську територію. Це, втім, не заважає американським та східноєвропейським політикам щотижня хвалити Україну за знищення військового потенціалу Росії.

● Диверсійні та інші "гібридні" дії в тилу ворога вимагають тривалої, дороговартісної, ретельної розвідувальної та організаційно-кадрової підготовки – неспівмірної, скажімо, із тактичними діями на фронті на кшталт героїчного десанту в Кринках. Все ж ці "гібридні" зусилля істотно менші, ніж досягнення переваги України в повітрі чи прорив російського фронту на Запоріжжі.

● Кремль використовуватиме "гібридне" контрвторгнення України для виправдання війни в очах росіян. Однак цей чинник стане набагато менш значущим, коли Путін оголосить нову хвилю мобілізації, а пересічні росіяни більше відчують на собі вже розпочатий Москвою перерозподіл державних витрат із соціального захисту й медицини на війну.

Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Європа
Перемога України
Читайте також:
Румен Радев
4 грудня, 2023 понедiлок
Президент Болгарії ветував угоду з Україною щодо постачання бронетехніки
Авдіївка
5 грудня, 2023 вiвторок
Сили оборони України відвоювали позиції біля Авдіївки, - ISW
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
1 грудня, 2023 п'ятниця
Чи могли переговори з Росією у Стамбулі принести мир?
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.76
    Купівля 36.76
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.84
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
5 грудня
18:00
OPINION
Галина Пагутяк
Колективні панічні атаки
17:57
"Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!": НБУ презентував нову пам'ятну монету
17:50
Ліонель Мессі (в центрі)
Time назвав найкращого спортсмена 2023 року
17:46
Військові Національної гвардії України опановують дрони
СБУ та ГУР завдали ударів по кількох військових об'єктах окупантів у Криму, - джерела
17:35
Ексклюзив
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
З поля бою не повертається 70% ворожої бронетехніки, - речник ЗСУ Штупун
17:29
Ремонт Кільцевої дороги, Київ
Київавтодор стверджує, що через блокування кордону з Польщею зірвав терміни ремонту Кільцевої дороги
17:29
На пішохідно-велосипедному мосту в Києві відкрили фотовиставку, присвячену волонтерам
17:29
Ексклюзив
Болгарія
БТР, які Болгарія передумала віддавати, стояли на складах 40 років і їх не можна відправляти на фронт, - експерт Киричевський
17:20
Байден, Дуда та фон дер Ляєн: соціологи з'ясували, кому з іноземних лідерів найбільше довіряють українці
17:03
Сектор Гази
Палестинська влада заявила, що кількість загиблих у Газі зросла до понад 15,9 тис. осіб
16:59
"Цифри невтішні, але передбачувані": МОН оприлюднило результати міжнародного дослідження якості освіти в Україні
16:58
Георгій Судаков, "Шахтар" - "Порту", Ліга чемпіонів
Легенда "Мілану" порадив клубу купити футболіста збірної України
16:54
Екологія, економія та заборона утилізації: у ЄС погодили нові вимоги до виробників одягу
16:31
Ексклюзив
У День волонтера ворог завдав ракетного удару по гуманітарному центру Херсона, - волонтер Мукоріз
16:30
Оновлено
Ракетний удар РФ по Новогродівці 30 листопада: знайдено фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати
16:27
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Посол США назвала реформи, які зміцнять довіру союзників до України
16:24
Володимир Зеленський
Росіяни запустили новий фейк, що "Зеленський зі сім'єю планує втекти до США"
16:14
Ексклюзив
F-16
Польоти відбуваються в Данії: Ігнат розповів, коли з'являться F-16 в Україні
16:13
Юрай Бланар
Очільник МЗС Словаччини Бланар заявив, що "не може уявити Україну в ЄС"
16:02
OPINION
Богдан Буткевич
Потороч, що засіла на Банковій, треба змусити працювати
16:00
Ексклюзив
кордон_протести на кордоні, фури
Дипломат Павлюк закликав уряд створити регіональний союз з Польщею та країнами Балтії, аби уникнути блокування кордону в майбутньому
15:48
"Ля Палісіада"
Український фільм "Ля Палісіада" переміг на Туринському кінофестивалі
15:40
Ексклюзив
Ворог активізувався на Лиманському напрямку в сподіваннях, що за поганої погоди ЗСУ складніше оборонятися, - військовий Дібров
15:34
Джеймс Клеверлі
Очільник МЗС Британії оголосив про посилення візових правил задля скорочення міграції
15:14
лікар психолог психіатр
В Україні понад 60% лікарів первинної ланки підготовлені для надання психологічної допомоги
14:57
париж поліція
У ЄС заявили про високий ризик терактів на новорічно-різдвяні свята
14:57
фури на кордоні
Посли країн Балтії висловили демарш Польщі через блокаду українського кордону
14:45
Еммануель Макрон
Макрон зустрінеться з Орбаном: шукатиме компромісу щодо вступу України в ЄС, - Politico
14:34
Мінсоцполітики
Кілька благодійних фондів за гуманітарні кошти Мінсоцполітики закуповували товари за завищеними цінами або привласнювали їх, - Слідство.Інфо
14:33
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:19
Світовий банк
Світовий банк надасть Україні $1,2 млрд. Їх спрямують на соцвиплати
14:13
ДБР розслідує імовірні зловживання з виїздом за кордон нардепа від ОПЗЖ
14:07
У Берліні запрацювала виставка, що розповідає про кримських політв'язнів Кремля
14:01
OPINION
Михайло Басараб
Так чи інакше, ми всі посилювали ворожі ІПСО
13:40
Огляд
Як почався, розгортався і зупинився літній контрнаступ України: детальний аналіз від The Washington Post
13:37
Оновлено
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Путін 6 грудня планує прийняти президента Ірану та відвідати ОАЕ і Саудівську Аравію
13:33
Оновлено
Херсон
Армія РФ атакувала Херсон: є загиблі й поранені серед цивільних
13:33
Ексклюзив
НАЗК 11 грудня відкриє публічний доступ до реєстру декларацій
13:24
На Таврійському напрямку зросла активність авіації росіян, кількість наземних атак не зменшується
13:22
екстренка
Голова USAID прибула до Єгипту, аби оголосити про надання $21 млн допомоги населенню Гази
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV