Окупанти заявили про атаку БПЛА на нафтобазу у Луганську: сталася пожежа

Про це повідомляють місцеві пропагандистські Telegram-канали.

Луганчани у соцмережі заявляли, що чули близько п'яти звуків вибухів у період між 22:15 та 23:30.

У коментарях під відповідними дописами місцеві також повідомляли, що "горить на вулиці Лутугинській біля АЗС, перед переїздом". За даними Google-карт, саме там у Луганську розташована нафтобаза.

Також у мережі з'явилося відео, на якому чути звук польоту дрона, а потім вибух. На інших кадрах видно, що після вибуху почалася пожежа.

Водночас, як розказали російському інформагентству РИА Новости у військовій комендатурі, нафтобазу у Луганську нібито атакували ЗСУ за допомогою безпілотника.

Згідно з повідомленнями пропагандистів, дрони завдали щонайменше двох ударів, унаслідок чого загорівся резервуар.