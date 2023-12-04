Окупанти заявили про атаку БПЛА на нафтобазу у Луганську: сталася пожежа
Уночі понеділка, 4 грудня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Російські загарбники заявили, що нафтобазу у місті начебто атакували українські безпілотники. У результаті спалахнув один із резервуарів
Про це повідомляють місцеві пропагандистські Telegram-канали.
Луганчани у соцмережі заявляли, що чули близько п'яти звуків вибухів у період між 22:15 та 23:30.
У коментарях під відповідними дописами місцеві також повідомляли, що "горить на вулиці Лутугинській біля АЗС, перед переїздом". За даними Google-карт, саме там у Луганську розташована нафтобаза.
Також у мережі з'явилося відео, на якому чути звук польоту дрона, а потім вибух. На інших кадрах видно, що після вибуху почалася пожежа.
Водночас, як розказали російському інформагентству РИА Новости у військовій комендатурі, нафтобазу у Луганську нібито атакували ЗСУ за допомогою безпілотника.
Згідно з повідомленнями пропагандистів, дрони завдали щонайменше двох ударів, унаслідок чого загорівся резервуар.
- У вересні у РФ також заявляли про атаку безпілотника на нафтобазу в Орловській області. Там начебто було пошкоджено один із резервуарів, на місці падіння почалася пожежа.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.7 Купівля 36.7Продаж 37.35
- EUR Купівля 39.86Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе