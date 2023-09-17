У російському Орлі збитий безпілотник впав на нафтобазу: сталася пожежа
У неділю, 17 вересня, у Росії заявили про атаку безпілотника на нафтобазу в Орловській області. Там начебто пошкоджено один із резервуарів, на місці падіння почалася пожежа
Про це повідомив губернатор області Андрій Кличков.
За його словами, приблизно о 03:50 за московським часом дрон впав "на нежитловий об'єкт у Залізничному районі". Губернатор додав, що місце падіння оточили. За попередніми даними, постраждалих немає.
Згодом Кличков додав, що станом на ранок 17 вересня відкрите горіння резервуара з паливом на території промислового об'єкта міста Орла повністю усунули.
- Крім того, у ніч та вранці неділі, 17 вересня, у Росії також заявили про атаку безпілотників - одразу вісім БПЛА начебто збили сили ППО у небі над Кримом і Московською областю РФ.
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