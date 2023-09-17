У російському Орлі збитий безпілотник впав на нафтобазу: сталася пожежа

Про це повідомив губернатор області Андрій Кличков.

За його словами, приблизно о 03:50 за московським часом дрон впав "на нежитловий об'єкт у Залізничному районі". Губернатор додав, що місце падіння оточили. За попередніми даними, постраждалих немає.

Згодом Кличков додав, що станом на ранок 17 вересня відкрите горіння резервуара з паливом на території промислового об'єкта міста Орла повністю усунули.