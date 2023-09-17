Росіяни заявили про збиття дронів над Кримом та Московською областю
У ніч та вранці неділі, 17 вересня, у Росії знову заявили про атаку безпілотників - одразу вісім БПЛА начебто збили сили ППО у небі над Кримом і Московською областю РФ
Про це повідомляє російське міністерство оборони.
Про першу атаку там заявили о 01:15 за московським часом. Зазначалося, що черговими засобами ППО начебто знищено два безпілотні літальні апарати літакового типу біля західного узбережжя Криму.
Ще одна атака на тимчасово окупований півострів відбулася з 01:45 до 02:20. Як пише міноборони РФ, над північно-західним та східним узбережжями Криму, ймовірно, знищили ще чотири дрони.
Крім того, у російському відомстві заявили про дві атаки на Московську область РФ. Один безпілотник нібито збили близько 01:45 над територією Істринського району, а ще один - рано-вранці над Домодєдівським районом.
Традиційно в інциденті в російському міноборони звинувачують українську сторону.
Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, в міському окрузі Істра на місці падіння осколків дрона руйнувань та постраждалих немає.
"Ще один безпілотник, який намагався здійснити атаку на Москву, збитий сьогодні вночі силами ППО у Раменському районі Московської області. Руйнувань та постраждалих після падіння уламків попередньо також немає", - заявив міський голова російської столиці.
- Також російське міністерство оборони повідомило, що у ніч на суботу, 16 вересня, у небі над Калузькою та Тверською областями РФ начебто знищили два безпілотники, випущені Україною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.39
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе