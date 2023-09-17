Росіяни заявили про збиття дронів над Кримом та Московською областю

Про це повідомляє російське міністерство оборони.

Про першу атаку там заявили о 01:15 за московським часом. Зазначалося, що черговими засобами ППО начебто знищено два безпілотні літальні апарати літакового типу біля західного узбережжя Криму.

Ще одна атака на тимчасово окупований півострів відбулася з 01:45 до 02:20. Як пише міноборони РФ, над північно-західним та східним узбережжями Криму, ймовірно, знищили ще чотири дрони.

Крім того, у російському відомстві заявили про дві атаки на Московську область РФ. Один безпілотник нібито збили близько 01:45 над територією Істринського району, а ще один - рано-вранці над Домодєдівським районом.

Традиційно в інциденті в російському міноборони звинувачують українську сторону.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, в міському окрузі Істра на місці падіння осколків дрона руйнувань та постраждалих немає.



"Ще один безпілотник, який намагався здійснити атаку на Москву, збитий сьогодні вночі силами ППО у Раменському районі Московської області. Руйнувань та постраждалих після падіння уламків попередньо також немає", - заявив міський голова російської столиці.