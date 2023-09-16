У РФ заявили про збиття двох дронів над Калузькою та Тверською областями
Російське міністерство оборони повідомило, що у ніч на суботу, 16 вересня, у небі над Калузькою та Тверською областями РФ начебто знищили два безпілотники, випущені Україною
Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ у телеграм.
"16 вересня в нічний час припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - зазначають там.
Так, сили ППО начебто знищили безпілотні літальні апарати над територіями Калузької та Тверської областей.
- Також міністерство оборони Росії заявляло, що начебто ввечері 13 вересня й уночі 14 вересня сили ППО збили безпілотники у Брянській та Бєлгородській областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.4
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе