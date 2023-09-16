У РФ заявили про збиття двох дронів над Калузькою та Тверською областями

Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ у телеграм.

"16 вересня в нічний час припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - зазначають там.

Так, сили ППО начебто знищили безпілотні літальні апарати над територіями Калузької та Тверської областей.