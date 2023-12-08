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Окупанти не використовують аеродроми поблизу Джанкоя: рух "Атеш" назвав причину

8 грудня, 2023 п'ятниця
08:17
Війна з Росією мобілізовані РФ, Джанкой

Росіяни змінюють спосіб транспортування військових в Джанкої, зокрема вони прибувають на авто та потягами. Також через побоювання нових ударів окупантам наказали не використовувати аеродром поблизу міста

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

"Наші агенти змогли дізнатися новий маршрут транспортування живої сили Росії в Джанкої. Військові прибувають на вокзал автотранспортом та потягами. Але після недавніх ударів і великих втрат особового складу командування окупантів наказали вже не використовувати аеродром і військове містечко біля нього для перетримки солдатів. Ми дізналися, що їх везуть до Калинівки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що велика кількість військової поліції окупантів та співробітників ФСБ шукають коригувальників і членів рухів опору, зокрема й учасників руху "Атеш".

"Підняли велику паніку, але все безрезультатно. Натомість ми змогли ідентифікувати їх уже на тому ж вокзалі", - додають агенти руху.

Фото: https://t.me/atesh_ua


Фото: https://t.me/atesh_ua

 
  • 17 жовтня агенти Атеш відзначили прибуття значних сил російських окупантів у Джанкой. Окупанти готуються до оборони Криму, відчуваючи невпевненість щодо можливості утримання Херсонської та Запорізької областей.
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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