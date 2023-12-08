Окупанти не використовують аеродроми поблизу Джанкоя: рух "Атеш" назвав причину

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

"Наші агенти змогли дізнатися новий маршрут транспортування живої сили Росії в Джанкої. Військові прибувають на вокзал автотранспортом та потягами. Але після недавніх ударів і великих втрат особового складу командування окупантів наказали вже не використовувати аеродром і військове містечко біля нього для перетримки солдатів. Ми дізналися, що їх везуть до Калинівки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що велика кількість військової поліції окупантів та співробітників ФСБ шукають коригувальників і членів рухів опору, зокрема й учасників руху "Атеш".

"Підняли велику паніку, але все безрезультатно. Натомість ми змогли ідентифікувати їх уже на тому ж вокзалі", - додають агенти руху.

Фото: https://t.me/atesh_ua

Фото: https://t.me/atesh_ua