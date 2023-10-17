РФ готується до оборони Криму та перекидає в Джанкой значні сили, - Атеш

Про це зранку 17 жовтня повідомляє телеграм-канал руху Атеш.

"Агенти відзначають прибуття значних сил російських окупантів у Джанкой. Військовий вантажний транспорт регулярно прямує до аеродрому, що свідчить про їхнє розміщення на цьому об'єкті. Окупанти готуються до оборони Криму, відчуваючи невпевненість щодо можливості утримання Херсонської та Запорізької областей", - йдеться у повідомленні.

Партизани наголошують, що вони продовжують працювати у Джанкої, попри посилений контррозвідувальний режим з боку російського ФСБ.

"Атеш зробить усе можливе, щоб якнайменше російської техніки та військових доїхало до фронту", - наголошують партизани.