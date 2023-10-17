РФ готується до оборони Криму та перекидає в Джанкой значні сили, - Атеш
Агенти Атеш відзначають прибуття значних сил російських окупантів у Джанкой
Про це зранку 17 жовтня повідомляє телеграм-канал руху Атеш.
"Агенти відзначають прибуття значних сил російських окупантів у Джанкой. Військовий вантажний транспорт регулярно прямує до аеродрому, що свідчить про їхнє розміщення на цьому об'єкті. Окупанти готуються до оборони Криму, відчуваючи невпевненість щодо можливості утримання Херсонської та Запорізької областей", - йдеться у повідомленні.
Партизани наголошують, що вони продовжують працювати у Джанкої, попри посилений контррозвідувальний режим з боку російського ФСБ.
"Атеш зробить усе можливе, щоб якнайменше російської техніки та військових доїхало до фронту", - наголошують партизани.
- 15 жовтня на вході до Севастопольської бухти, де розташована головна база Чорноморського флоту РФ у Криму, російські військові встановили особливі перегородки.
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